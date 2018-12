Trumps valg af ny stabschef kan trække ud

Den mand, som den amerikanske præsident, Donald Trump, angiveligt så som favorit til posten som stabschef efter John Kelly, Nick Ayers, vil ikke tage imod jobbet.

Det siger to kilder med kendskab til sagen til nyhedsbureauet Reuters.

Trump og Ayers kunne ikke nå til enighed om, hvor længe Ayers skulle sidde på posten, siger en tredje kilde til nyhedsbureauet AP.

Ayers selv bekræfter på Twitter, at han forlader Det Hvide Hus ved årsskiftet, men at han fortsat vil arbejde sammen med Trumps team.

Kilder siger, at det bliver i form af en såkaldt PAC, det vil sige en støttefond for Trump op til valget i 2020.

Nick Ayers er i dag stabschef for vicepræsident Mike Pence. Men han er også nybagt far til trillinger, og hensyn til privatlivet spiller angiveligt også ind.

Trump ville ifølge kilder have et løfte om, at Ayers ville blive på posten indtil næste præsidentvalg i 2020, hvilket Ayers ikke kunne love.

Præsidenten meddelte lørdag, at John Kelly stopper som stabschef ved årets udgang. Trump sagde i samme ombæring, at han ville beslutte sig for en afløser inden for et par dage.

Nu siger kilder i stedet til Reuters, at Trump vil tage en beslutning inden nytår.

Efter meldingen om, at Ayers ikke bliver ny stabschef, overvejer Trump nu fire andre navne til jobbet, siger kilder med kendskab til sagen til Reuters og AP.

Ifølge Reuters er en af dem USA's finansminister, Steven Mnuchin. En anden mulig kandidat er Mark Meadow, der i dag er republikansk medlem af Repræsentanternes Hus.