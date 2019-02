Trumps rival er i Europa med kærligt budskab: Vi er familie

USA og Europa skal lytte mere til hinanden, siger Nancy Pelosi under besøg i Belgien.

En amerikansk delegation med Nancy Pelosi, formand for Repræsentanternes Hus, i spidsen, understreger under et besøg i Bruxelles vigtigheden af samarbejdet mellem USA og Europa.

Det sker i forlængelse af den usikkerhed, som den amerikanske præsident, Donald Trump, har skabt omkring USA's vilje til internationalt samarbejde og den fælles forsvarsalliance Nato.

- Mere end nogensinde har vi brug for Nato, siger Pelosi på et kort pressemøde på The Hotel i Bruxelles.

Hun fortæller, at delegationen på ti kongresmedlemmer er rejst til Belgien for at "lytte".

- Det handler om et ord. Respekt, siger Pelosi.

Flere af kongresmedlemmerne gentager delegationens overordnede budskab om, at USA og Europa "er en familie".

- Vi er kommet her for at bekræfte dette fællesskab, siger kongresmedlem Gerry Connolly.

Connolly er medlem af Repræsentanternes Hus og formand for USA's delegation i Natos parlamentariske forsamling.

Pelosi og Trump har den seneste tid udkæmpet en strid om den grænsemur, som præsidenten kræver opført mod Mexico, og som naboen i syd pænt har afvist at betale for.

Det førte til den længste budgetkrise i USA's historie, da statsapparatet delvist blev lukket ned i over en måned. Siden har Trump indført nødretstilstand for at sin mur - under stærk kritik fra Pelosi.