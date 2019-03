Trumps kommunikationsdirektør træder tilbage

Bill Shine, en tidligere topchef på nyhedskanalen Fox News, meddeler fredag, at han træder tilbage fra posten som præsident Donald Trumps kommunikationsdirektør i Det Hvide Hus.

Den 55-årige Shine blev i august 2016 udnævnt til topchef i Fox News. Det skete, efter at Roger Ailes meget brat forlod sin lederpost i forbindelse med en sag om seksuelle krænkelser.

Shine forlod tv-stationen mindre end et år senere, da han blev kritiseret for sin håndtering af Ailes-sagen. Han blev beskyldt for at hjælpe Ailes ved at dække over hans påståede overgreb.

Shine får en ny position hos Trump i præsidentens kampagnegruppe. Han skal dermed arbejde for Trumps genvalg i 2020, meddeler Det Hvide Hus.

Hans tilbagetræden sker på et tidspunkt, hvor mange beskylder præsidenten for at være for tæt på Fox News. Kanalens ledende studievært, Sean Hannity, var rådgiver for Trump under hans valgkamp i 2016.

Magasinet The New Yorker har i en artikel antydet, at Fox var et propagandaværktøj for Trump. Stationen skulle ifølge magasinets kilder i 2016 blandt andet have fortiet historien om præsidentens påståede affære med en pornostjerne.

- Præsidentens assistent og kommunikationsdirektør Bill Shine har indgivet sin afskedsbegæring, og præsidenten har taget imod den, siger talskvinden for Det Hvide Hus, Sarah Sanders.

The New Yorker skriver, at Trump har givet snesevis af interviews til Fox, og at han mange gange har sendt tweets, som bliver tophistorier på tv-stationen.

Trump omtaler Fox-rivalerne CNN og MSNBC samt The New York Times og The Washington Post som "fake news."