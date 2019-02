Trumps kandidat til posten som FN-ambassadør trækker sig

Heather Nauert trækker sig som kandidat til posten som USA's FN-ambassadør.

Det oplyser hun i en pressemeddelelse fra det amerikanske udenrigsministerium, skriver nyhedsbureauet AP.

USA's præsident, Donald Trump, udpegede i december Heather Nauert til at afløse FN-ambassadør Nikki Haley.

Nauert, der er nuværende talsmand for det amerikanske udenrigsministerium og tidligere tv-vært på Fox News, begrunder sit valg med hensynet til sin familie.

- Jeg er taknemmelig over for præsident Trump og udenrigsminister Pompeo for den tillid, de har vist mig ved at overveje mig til positionen som USA's ambassadør ved FN.

- Men de sidste to måneder har været meget krævende for min familie, og derfor er det i min families interesse, at jeg trækker mig, siger Nauert i pressemeddelelsen.

Meldingen kommer efter flere ugers kritik af nomineringen af Nauert, som særligt er gået på hendes sparsomme erfaring med udenrigspolitik.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har hun ikke anden erfaring end den, hun har tilegnet sig i de seneste to år, hvor hun har været talsmand for det amerikanske udenrigsministerium.

Kritikere har stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt hun alene på den baggrund vil kunne håndtere de udfordringer, der er forbundet med at være USA's FN-ambassadør.

Udenrigsminister Mike Pompeo oplyser i meddelelsen, at han respekterer Nauerts beslutning. Han tilføjer, at hun har varetaget sin rolle i hans ministerium "med mageløs fortræffelighed".

Trump vil annoncere en ny kandidat til posten som FN-ambassadør "inden længe", oplyser udenrigsministeriet.

Posten som FN-ambassadør har været ledig, siden Nikki Haley trak sig fra posten med virkning fra indgangen af 2019.