Trumps kandidat til ny FN-ambassadør er godkendt efter dødvande

Senatet godkender Kelly Craft som USA's næste FN-ambassadør sent onsdag aften dansk tid. Det er den amerikanske præsident, Donald Trump, der har nomineret hende til posten.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Dermed slutter en syv måneder lang periode, hvor USA ikke har haft udpeget en person på posten.

Craft er blevet godkendt på trods af Demokraternes bekymring for hendes manglende erfaring og potentielle interessekonflikter.

Craft, der på nuværende tidspunkt er ambassadør i Canada, har sammen med sin mand, Joe Craft, doneret millioner af dollar til republikanske politikeres valgkampagner.

Hun er den første større politiske sponsor, der betræder posten som FN-ambassadør for en amerikansk administration.

Joe Craft er direktør for en af de største kulproducenter i USA.

Senatet har godkendt Craft med 56 stemmer for og 34 imod, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Under en høring i Kongressen onsdag aften dansk tid lovede Craft at fortsætte den tidligere FN-ambassadør Nikki Haleys linje i FN.

Craft vil ligesom Haley tale for en reformering af FN og kæmpe imod anti-israelske resolutioner og beslutninger.

Nikke Haley trak sig fra posten i december 2018.

Trump nominerede Craft som ny FN-ambassadør, efter at hans første valg - den tidligere talskvinde for udenrigsministeriet Hearther Nauert - trak sig fra nomineringen.

Under høringen onsdag aften dansk tid udtrykte Demokraterne bekymring over, at Craft tidligere har udtalt sig tvivlende om, hvorvidt klimaforandringerne er alvorlige.

Derudover er de kritiske over, hvorvidt hun vil blive påvirket af interessekonflikter, fordi hun har investeret stort i kulindustrien i USA.

Craft sagde ved høringen, at hun anerkender forskningen på klimaområdet og den rolle, som menneskeheden har spillet for klimaforandringerne.

- Hvis jeg bliver godkendt, vil jeg være fortaler for at gøre noget ved klimaforandringerne, sagde hun.