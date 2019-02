Trumps justitsministerkandidat er godkendt i udvalg i Senatet

William Barr mangler blot godkendelsen fra hele Senatet i USA for at kunne kalde sig USA's justitsminister.

Senatets retsudvalg i USA har torsdag godkendt den amerikanske præsident Donald Trumps valg af William Barr som ny justitsminister.

Dermed mangler hele Senatet nu blot at godkende valget. Det ventes at ske ved en afstemning, der kan finde sted allerede næste uge.

Barr var justitsminister i USA fra 1991 til 1993 under præsident George H.W. Bush. Han står til at overtage posten fra Jeff Sessions, der blev fyret i november sidste år - dagen efter midtvejsvalget.

Bliver Barr godkendt som USA's nye justitsminister, overtager han blandt andet ansvaret for Rusland-undersøgelsen.

Det er den efterforskning, som den tidligere FBI-chef Robert Mueller står i spidsen for, og som undersøger, om der var russisk indblanding i præsidentvalgkampen tilbage i 2016.

Barr har på forhånd udtalt, at han agter at beskytte Muellers undersøgelse.

- Under mig vil Bob (Robert Mueller, red.) få frihed til at afslutte sit arbejde, sagde Barr ved en høring i senatsudvalget i januar.

- Jeg mener, at det er i alles interesse - i præsidentens, i Kongressens og ikke mindst i den amerikanske befolknings interesse, at denne sag bliver løst, og at den særlige anklager får lov til at gennemføre sit arbejde, lød det fra den 68-årige justitsministerkandidat.

Barr har sagt, at han har kendt Mueller professionelt i 30 år, og at han har tillid til hans kompetencer.

- Jeg kan ikke tro, at Mueller ville være involveret i en heksejagt, sagde han blandt andet også under høringen i Senatet.

Heksejagt er netop det ord, som præsident Trump ofte har brugt om Muellers igangværende undersøgelse.