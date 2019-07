Trumps arbejdsminister forsvarer forlig i prostitutionssag

Arbejdsminister Alexander Acosta stillede onsdag op til en byge af spørgsmål og måtte forsvare sin beslutning om at indgå forlig i sagen om milliardæren Jeffrey Epsteins seksuelle overgreb for 11 år siden, da Acosta var anklager. Nu er Epstein igen sigtet for alvorlige sexforbrydelser, og sagen lægger stort pres på ministeren.