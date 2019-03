Trump vil stoppe bistand til migranters hjemlande

USA's præsident, Donald Trump, vil skære i udviklingsbistanden til tre mellemamerikanske lande, som er hjemland for mange af de migranter, der søger til USA.

Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium lørdag.

Betalinger til El Salvador, Guatemala og Honduras for 2017 og 2018 vil blive suspenderet, skriver udenrigsministeriet i en meddelelse.

Der er ikke umiddelbart nogen forklaring på, hvorfor det sker.

Men Trump har tidligere truet med at skære i bistanden, hvis de pågældende lande ikke gør noget for at forhindre migranter i at forlade landene og rejse mod USA.

Fredag truede han med at lukke grænsen til Mexico, hvis den nærmeste nabo mod syd ikke stopper de karavaner af migranter, der rejser nordpå i håb om et bedre liv i USA.

Hvis præsidenten gør alvor af at lukke grænsen, kan det få alvorlige konsekvenser for handlen mellem de to lande og dermed også for økonomien.

Men præsidenten står fast.

- Jeg laver ikke sjov, understreger han.

Flere demokratiske kongresmedlemmer er i weekenden på besøg i El Salvador. Under besøget er indvandring et af de emner, der er på dagsordenen.

I en skriftlig udtalelse advarer fem demokrater om, at suspendering af bistanden vil have den modsatte effekt, hvis regeringens ønske er at nedbringe antallet af migranter, der drager nordpå mod USA.

USA's bistand hjælper de mellemamerikanske lande med at tage sig af de bagvedliggende årsager til, at mennesker migrerer, lyder det fra gruppen af demokrater, der blandt andre tæller formanden for udenrigsudvalget i Repræsentanternes Hus, Eliot Engel.