Trump vil nedlægge veto med demokratisk resolution

Demokraternes resolution, der fordømmer Donald Trumps nødretstilstand, vil blive mødt med et præsidentielt veto.

Det siger USA's præsident til journalister i Det Hvide Hus fredag aften lokal tid, skriver nyhedsbureauet AP.

- Vil jeg nedlægge veto? Ja, 100 procent, lød beskeden fra Trump.

Præsidenten erklærede i sidste uge, at han ville bruge nødretstilstanden til at skaffe finansiering til at bygge en grænsemur mod Mexico uden om Kongressen.

Månedlange budgetforhandlinger, der blandt andet resulterede i den længste nedlukning af statsapparatet i USA's historie, kunne ikke skabe enighed blandt Republikanere og Demokrater om at finde de 5,7 milliarder dollar, som Trump krævede.

Med nødretserklæringen bevæger Donald Trump sig ud i et vovet spil, mener jurister og forfatningseksperter, da grundlaget for erklæringen er en påstået krise langs den sydlige grænse.

Præsidenten mener, at illegal indvandring og narkotikasmugling konstituerer en national nødsituation.

Demokraternes lederskab i Repræsentanternes Hus, hvor partiet har flertal, meddelte fredag, at man vil fremsætte forslag om en resolution, der fordømmer beslutningen.

- Det er en sti, jeg ikke vil anbefale ham at følge, siger formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, om Trumps mulige veto.

En række kilder i Det Republikanske Parti siger dog til AP, at flere af partiets kongresmedlemmer er utrygge ved Trumps nødretstilstand og overvejer at stemme med Demokraterne.

Hvis to tredjedele af begge Kongressens kamre stemmer for resolutionen, trumfer det præsidentens veto.

Det demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus forventes at vedtage resolutionen i næste uge.

En række republikanske senatorer har ligeledes indikeret, at de ikke støtter nødretstilstanden og kunne finde på at stemme for resolutionen, når den tages op i Senatet. Her har Republikanerne flertal.

Foruden modstand i Kongressen har 16 stater også sagsøgt Trump-administrationen over nødretstilstanden.

Staterne mener, at nødretstilstanden giver Trump vidtgående og forfatningsstridige muligheder for at bruge anlægsmidler, der allerede er blevet udmøntet til staterne.