Trump vil erklære nødsituation for at finansiere mur

Det Hvide Hus bekræfter, at Trump vil erklære national nødsituation for at stoppe krise ved grænse mod Mexico.

Efter flere måneder med uenighed om de statslige budgetter i USA har Senatet torsdag aften dansk tid vedtaget en finanslov.

For at være endeligt godkendt, skal den vedtages i begge kamre, men det ventes, at Repræsentanternes Hus følger efter inden for det næste døgn.

I finansloven er der ikke afsat penge til en grænsemur mod Mexico, som den amerikanske præsident, Donald Trump, ellers har kæmpet længe for. Derfor vil han snarest erklære national nødsituation for at finansiere sin mur.

Det bekræfter en talskvinde i Det Hvide Hus sent torsdag dansk tid ifølge nyhedsbureauer som Reuters og AFP.

Dermed vil præsidenten underskrive den seneste budgetaftale, der er blevet forhandlet i Kongressen for at forhindre delvis nedlukning af statsapparatet.

- Præsident Trump vil underskrive finansloven, og som han har sagt tidligere, vil han også tage andre administrative foranstaltninger - inklusive national nødsituation, siger Sarah Sanders.

Talskvinden tilføjer, at det skal til for at stoppe den sikkerhedsmæssige og humanitære krise ved grænsen.

Trump har tidligere været skeptisk over for budgetaftalen, fordi han ikke mener, at den indeholder nok penge til den mur, som han vil opføre.

Aftalen indeholder 1,375 milliarder dollar til grænsebarrierer eller hegn, hvilket er langt fra de 5,7 milliarder dollar, som Trump havde krævet.

Trump vil bruge pengene til at bygge godt 320 kilometer mur på den lidt mere end 3000 kilometer lange grænse mellem USA og Mexico.

Præsidenten har tidligere truet med at erklære national nødsituation for at kunne finansiere muren uden at have Kongressens godkendelse.

Det kan give ham mulighed for ad omveje at gå uden om Kongressen og give ham flere penge til den grænsemur, som han længe har lovet.

Flere politiske modstandere ventes at forsøge at gå domstolens vej for at stoppe præsidentens erklærede nødsituation.

Kort efter annonceringen fra Det Hvide Hus reagerede formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi.

- Det er ikke en nødsituation, der sker ved grænsen, siger hun ifølge nyhedsbureauet AFP.

Men Sarah Sanders forsikrer, at Det Hvide Hus er forberedt på lovmæssige udfordringer i forhold til udmeldingen.