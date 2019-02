USA's præsident, Donald Trump, vil gå uden om Kongressen for at stoppe den "invasion", der kommer sydfra.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, bekræfter, at han fredag vil underskrive en erklæring om nødretstilstand. Det meddeler han i en udtalelse foran Det Hvide Hus.

Erklæringen åbner for, at der kan frigøres penge til at bygge den mur mod Mexico, som Trump har lovet sine vælgere, men som Kongressen ikke har villet finansiere.

- Det er en god ting at gøre, for vi har en invasion af narko og en invasion af mennesker, siger Trump.

- Ikke fordi det var et valgløfte, selv om det var det, men det var et af mange, tilføjer præsidenten i sin næsten én time lange udtalelse.

En højtstående kilde i Det Hvide Hus siger ifølge Reuters, at regeringen har fundet i alt otte milliarder dollar, som Trump vil kunne bruge til at betale for arbejdet med at bygge en mur.

Pengene skal komme fra militærets anlægsbudget og fra indsatser mod narkotika, skriver nyhedsbureauet AP.

Det Hvide Hus meddelte allerede torsdag, at præsidenten vil tage dette skridt og erklære nødretstilstand.

Få minutter efter at Trump havde meddelt sin intention om at erklære nødretstilstand, var det første sagsanlæg klar. Justitsministeren i delstaten New York meddelte, at Trumps beslutning vil blive udfordret ved en domstol.

- At erklære nødretstilstand uden legitim grund kan forårsage en forfatningsmæssig krise, siger justitsministeren, Letitia James.

- Vi vil ikke tolerere dette magtmisbrug, og vi vil kæmpe imod med alle de juridiske værktøjer, vi har, tilføjer hun ifølge AFP.

Det er forventeligt, at beslutningen vil blive prøvet ved USA's domstole, mener Trump.

- Desværre vil vi blive sagsøgt, og desværre vil det gennemgå en proces, og heldigvis vil vi vinde, siger præsidenten fredag.

Det er også ventet, at Demokraterne vil forsøge at stoppe Trumps planer. Demokraterne sidder på flertallet i det ene af Kongressens kamre, Repræsentanternes Hus.

Fra demokratisk side har formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, og den demokratiske leder i Senatet, Chuck Schumer, rettet en skarp kritik mod præsidenten.

Kongressen "kan ikke lade præsidenten makulere forfatningen", siger de to demokratiske ledere ifølge CNN i en udtalelse fredag.

Hvis Trump erklærer nødretstilstand, så vil han udføre "en lovløs gerning", sagde Schumer torsdag.

- At erklære national nødretstilstand vil være en lovløs gerning - et stort misbrug af præsidentens magt, sagde Schumer.

Pelosi betegner hele tanken om, at der skulle være en krise ved den sydlige grænse, for "en illusion" og "noget, præsidenten har skabt i sit eget hoved".

Trump har også fået kritik fra sine egne republikanske partifæller for at ville erklære nødretstilstand og få penge til sin mur uden Kongressens opbakning.

Dermed styrer præsidenten uden om princippet om magtdeling, og det er "et alvorligt forfatningsmæssigt spørgsmål", sagde den republikanske senator John Cornyn i sidste uge til tv-stationen CNN.