Trump var ikke del af FBI's første Rusland-undersøgelse

Da forbundspolitiet FBI i juli 2016 indledte en efterforskning af mulig russisk indblanding i USA's præsidentvalg, var det med fokus på fire amerikanere.

Og Donald Trump, som få måneder senere vandt valget, var ikke blandt de fire.

Det fortalte FBI's daværende øverste chef, James Comey, fredag på en lukket høring i Kongressen ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AP.

Et referat af høringen i retsudvalget i Repræsentanternes Hus er offentliggjort sent lørdag aften dansk tid.

- Vi åbnede en efterforskning af fire amerikanere for at se, om der var en forbindelse mellem de fire og det russiske forsøg på indblanding, sagde Comey ifølge udskriften.

Han oplyste ikke navnene på de fire, men sagde, at de alle "havde en vis forbindelse" til Trump.

Comey afviste også en påstand, der har cirkuleret i republikanske kredse. Ifølge den blev FBI's efterforskning udløst af en rapport, som Demokraterne angiveligt skulle have hyret en tidligere britisk spion til at lave.

Anledningen var derimod et møde, som den daværende Trump-rådgiver George Papadopoulos havde med en russer i London i 2016.

Papadopoulus er en af flere forhenværende Trump-medarbejdere, som siden har erklæret sig skyldige i at have løjet om deres kontakter med russere. Både under valgkampen og i tiden efter Trumps sejr.

Blandt de øvrige er den tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn og Michael Cohen, Trumps tidligere private advokat.

I maj 2017 blev James Comey fyret som direktør for FBI af Donald Trump, som på det tidspunkt havde været præsident i cirka fire måneder.

Kort tid efter udpegede justitsministeriet Robert Mueller, også tidligere FBI-chef, til at overtage Rusland-undersøgelsen, som stadig er i gang.

Både Rusland og Trump har afvist alle beskyldninger.

Trump gentog så sent som lørdag, at Muellers undersøgelse er en "heksejagt", og at den bør indstilles.

Trump vil dog ikke få noget ud af at fyre Mueller, mener Comey.

- Du skal afskedige næsten alle i FBI og i justitsministeriet for at afspore den pågældende undersøgelse, sagde han under høringen ifølge NBC News.