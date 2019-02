Finanslovsaftale har nu fået præsidentens underskrift. Trump vil finde penge til muren under påskud af krise.

USA's præsident, Donald Trump, har underskrevet den finanslov, som tidligere på ugen er blevet godkendt i begge Kongressens kamre.

Det oplyser hans pressetalskvinde, Sarah Sanders, til tv-stationen CNN.

Med præsidentens underskrift undgår USA endnu en nedlukning i den offentlige sektor i år.

Nedlukningen ville være trådt i kraft ved midnat amerikansk tid, hvis Trump ikke havde skrevet under.

Den nedlukning, der varede fra 22. december og frem til 25. januar, var forårsaget af den dybe uenighed om nødvendigheden af en mur langs grænsen til Mexico. Det var den længste nedlukning i USA's historie.

Natten til fredag dansk tid vedtog Kongressen den finanslov, der er forhandlet på plads efter flere måneders uenighed om de statslige budgetter i USA.

Store flertal i både Senatet og Repræsentanternes Hus har stemt for aftalen, der dog ikke indeholder finansiering af den grænsemur mod Mexico, som Trump længe har kæmpet for.

Derfor vil han erklære national nødretstilstand for at få finansieret sin mur, meddelte han på et pressemøde fredag.

Sarah Sanders nævner over for CNN ikke umiddelbart, om Trump også har underskrevet den kritiserede erklæring.

Med indførelsen af nødretstilstand indleder han et nyt slagsmål med store dele af Kongressen og kan forvente et stribe søgsmål.

Det første kommer fra delstaten New York, der har meddelt, at beslutningen om at indføre nødretstilstand vil blive udfordret ved en domstol.