Trump udskyder forhøjelse af told på varer fra Kina

USA og Kina har i weekenden gjort så store fremskridt i forhandlingerne om en handelsaftale, at præsident Donald Trump har besluttet at udskyde en planlagt forhøjelse af toldsatserne på varer fra Kina.

De amerikanske toldsatser på kinesisk import til en værdi af 200 milliarder dollar skulle efter planen være sat op til 25 procent fra 10 procent fredag den 1. marts.

Trump begrunder i et tweet søndag aften udskydelsen med "betydelig fremgang" i handelssamtalerne med Kina.

- Såfremt begge parter gør yderligere fremskridt, vil vi arrangere et topmøde med præsident Xi og mig selv i Mar-a-Lago for at færdiggøre en aftale, skriver han.

Mar-a-Lago er Trumps ejendom i Florida, hvor de to statsledere tidligere har mødtes.

Forhandlere fra de to lande har i næsten tre måneder på skift haft samtaler i Beijing og i Washington D.C.

Trumps melding søndag er det hidtil klareste tegn på muligt gennembrud i forhandlingerne.

Handelskonflikten mellem verdens to største økonomier er udløst af amerikanske beskyldninger om, at Kina stjæler teknologi fra udenlandske selskaber og i det hele taget ikke følger de internationale spilleregler for samhandel.

De to lande har lagt importafgifter på hinandens varer for milliarder af dollar. Konflikten har skabt nervøsitet på finansmarkederne og økonomer har advaret om konsekvenserne for den globale økonomiske vækst, hvis toldkrigen fortsætter.

Trump havde oprindeligt planlagt at forhøje toldsatsen til 25 procent fra den 1. januar.

Men i begyndelsen af december blev han og Kinas præsident Xi enige om at forsøge at forhandle sig frem til en aftale. Derfor udskød Trump forhøjelsen til den 1. marts.