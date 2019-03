Trump smider sit første veto som præsident i sag om grænsemur

Donald Trump underskriver sit første veto som USA's præsident for at fastholde en nødretstilstand ved grænsen til Mexico.

Kongressen ophævede ellers torsdag hans dekret om nødretstilstand, da en række republikanske senatorer stemte sammen med deres demokratiske kolleger om at fratage Trump hans nødret ved grænsen.

- Kongressen har frihed til at vedtage denne resolution. Og jeg har pligten til at nedlægge veto mod den, siger Trump ifølge nyhedsbureauet AP.

Underskriften, der beseglede præsidentens veto, blev sat ved en ceremoni i Det Ovale Værelse.

Med til ceremonien havde Trump sin nyudnævnte justitsminister, William Barr.

Han forsikrede, at nødretstilstanden "klart er bemyndiget ifølge loven". Situationen ved grænsen er lige netop sådan, at nødretstilstand kan forsvares, mener han ifølge CNN.

Det er der imidlertid mange andre jurister og politiske modstandere til Trump, som er uenige i.

De mener, at Trump har dekreteret nødretstilstand, fordi han ikke kunne få Kongressen til at at bevilge penge til at bygge en mur langs hele grænsen til Mexico.

Med nødretstilstanden kan han beslaglægge midler fra andre dele af det amerikanske budget til at bygge en mur.

Med sit veto sætter Trump sig ikke bare op imod modstanderne fra Det Demokratiske Parti.

Det gør han også i forhold til en gruppe republikanske politikere, der ser det som en farlig udvikling, hvis Kongressen fratages sin forfatningsmæssige ret til at afgøre, hvad der kan afsættes penge til på det føderale budget.

Kun hvis to tredjedel af Kongressens medlemmer stemmer imod præsidentens veto, kan det ophæves, men det er næppe sandsynligt.

Den demokratiske formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, siger fredag, at forsamlingen stemmer 26. marts om at blokere Trumps veto.