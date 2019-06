Trump slår drone-nedskydning hen som malurt i bægeret

USA's præsident, Donald Trump, forsøger torsdag at afdramatisere nedskydningen af en amerikansk drone i Hormuzstrædet.

Trump siger således, at han tror, at dronen kan være skudt ned ved en fejl af en person, der var "ukoncentreret og dum".

Han kalder hændelsen for en "ny rynke" i forholdet mellem USA og Iran.

- Det er en dråbe malurt i bægeret, siger Trump.

Det var en militær amerikansk drone, der tidligere torsdag blev skudt ned ved Hormuzstrædet af et iransk jord-til-luftmissil.

Tidligere torsdag var Donald Trump knap så fattet i sin reaktion.

På det sociale medie Twitter skrev præsidenten, at Iran har "begået en rigtig stor fejl" ved at skyde den amerikanske drone ned.

Trump understreger, at USA har beviser for, at dronen befandt sig i internationalt luftrum, da den blev skudt ned.

Iranske kilder siger, at Irans Revolutionsgarde nedskød RQ-4 Global Hawk-dronen, da den befandt sig i iransk luftrum. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, siger, at situationen i Iran er "farlig". Hun understreger dog, at USA ikke har noget ønske om at gå i krig mod iranerne.

Forholdet mellem USA og Iran er i øjeblikket højspændt. Det har det været, siden USA sidste år trak sig ud af en stor atomaftale fra 2015 med Iran.

Området omkring Hormuzstrædet har også været præget af spændinger det seneste stykke tid. Senest blev to tankskibe beskadiget i Omanbugten. USA beskylder Iran for at have angrebet de to skibe. Iran nægter.

Området er ekstremt vigtigt for verdens olieeksport.

Omkring 40 procent af verdens olieproduktion sejler ifølge erhvervsmediet Bloomberg fra Den Persiske Golf gennem Hormuzstrædet og via Omanbugten ud på Det Arabiske Hav og videre til resten af verden.