Trump siger han overvejer et besøg i Danmark

USA's præsident skal til Polen ved 80-året for naziangreb. Besøg i Danmark er muligt i samme omgang.

USA's præsident, Donald Trump, siger til journalister i Det Hvide Hus, at han muligvis besøger Danmark under en rejse til Europa i begyndelsen af september.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Trump forklarer, at han vil besøge Polen, når landet 1. september ved en højtidelighed mindes 80-året for Nazitysklands angreb på landet.

Polske embedsmænd omtalte tidligere på måneden planen om et besøg af Trump.

- Jeg ser frem til det. Jeg holder af folket, siger den amerikanske præsident.

Herefter bliver Trump spurgt, om han også skal andre steder hen, og han fortæller, at han muligvis også besøger Danmark ved den lejlighed.

- Vi ser på det. Vi tager måske til Danmark. Vi ser på det, siger han.

Trumps tre forgængere, Bill Clinton, George W. Bush og Barack Obama, besøgte under deres tid som præsidenter Danmark.

Statsministeriet oplyser til Ritzau, at det ikke kan bekræfte noget i forhold til præsident Donald Trumps udmelding. Ministeriet vil ikke bekræfte, om der er et arbejde i gang med at få præsidenten til Danmark.

- Der er på nuværende tidspunkt ikke noget bekræftet besøg af den amerikanske præsident i Danmark.

- Men det siger sig selv, at præsidenten af en meget tæt og nær allieret af Danmark naturligvis altid er velkommen, lyder det i et skriftligt svar fra Statsministeriet.

Tirsdag aften er statsminister Mette Frederiksen (S) ikke tilgængelig for en kommentar til Trumps udmelding, oplyser ministeriet.