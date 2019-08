Trump siger USA taler godt sammen med Taliban

USA har haft en serie møder med Taliban i Qatar. Kritikere siger, at der sker uden om Afghanistans regering.

Præsident Donald Trump siger, at USA har gode drøftelser med Taliban i Afghanistan om en fredsaftale.

Det samme gælder også i forhold til den afghanske regering, påpeger han ifølge AFP.

- Vi har meget gode drøftelser med Taliban. Vi har meget gode drøftelser med den afghanske regering, siger han til journalister.

Der er stigende forventning om, at en aftale kan indgås med Taliban, og de amerikanske styrker i landet kan trækkes hjem.

Der har været soldater fra USA i Afghanistan siden 2001. Her blev landet invaderet, efter Osama bin Ladens al-Qaeda havde angrebet World Trade Center i New York og forsvarsministeriet i Washington. Det kostede næsten 3000 mennesker livet.

Trumps regering er stærkt opsat på at afslutte USA's krig i Afghanistan, der har kostet op mod 1000 milliarder dollar.

Der har i år været en række møder mellem repræsentanter for den amerikanske regering og Taliban. De har fundet sted i Qatars hovedstad, Doha.

Siden begyndelsen af sin præsidentperiode har Trump sagt, at hans mål er at få USA's soldater ud af Afghanistan.

Til gengæld skal Taliban forpligte sig til at give sikkerhedsgarantier, så radikale islamistiske grupper som al-Qaeda ikke igen kan få fodfæste i Afghanistan.

En selvmordsbombe lørdag mod et bryllup i hovedstaden Kabul understreger, hvor svært det bliver at sikre et fredeligt Afghanistan i fremtiden.

Bomben kostede mindst 63 bryllupsgæster livet, og op mod 200 blev såret.

Islamisk Stat i Afghanistan har taget skylden for angrebet.

Kritikere siger, at USA's ønske om en hurtig retræte kan sætte nogle af de fremskridt, der er nået siden 2001, over styr. Det gælder for eksempel demokratiske valg og pigers ret til skolegang.

De påpeger også, at USA har forhandlet med Taliban uden at involvere den afghanske regering.