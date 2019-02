Trump overvejer told på biler hvis EU-handelsaftale kikser

USA's præsident, Donald Trump, truer med nye toldsatser på import af europæiske biler, hvis det ikke lykkes ham at få en handelsaftale med EU i hus.

Det siger han som svar på et spørgsmål fra journalister i Det Hvide Hus onsdag.

- Vi forsøger at indgå en aftale. De er meget hårde at lave en aftale med, EU, siger Trump.

- Hvis vi ikke indgår aftalen, indfører vi toldsatser, sagde han i forbindelse med et møde onsdag i Det Hvide Hus med Østrigs kansler, Sebastian Kurz.

Hans udtalelse kommer, to dage efter at Trump har modtaget en rapport fra USA's handelsministerium, som skal kaste lys over, om bilimporten fra Europa udgør en national sikkerhedstrussel mod USA.

Trump har allerede brugt nationale sikkerhedsspørgsmål til at indføre told på stål og aluminium. Og han har tidligere luftet muligheden for at gøre det samme på biler.

Præsidenten har truet med at lægge 25 procent told på europæiske biler. Det vil især ramme Tyskland, som Trump hævder har skadet USA's egen bilindustri.

- Men i bund og grund handler det om, hvorvidt vi kan lave en aftale med EU, som er rimelig, siger han onsdag.

Trump har klaget over, at USA har et handelsunderskud i forhold til EU-landene.

Tidligere på ugen sagde EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, at den amerikanske præsident havde lovet, at han ikke vil indføre yderligere toldsatser på europæiske biler på nuværende tidspunkt.