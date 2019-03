Trump opfylder døende mands sidste ønske med telefonopkald

En terminalt syg mand fra Connecticut fik tirsdag aften opfyldt et af sine sidste ønsker med hjælp fra sin søster.

44-årige Jay Barrett fra West Haven lider af cystisk fibrose og forlod i sidste weekend hospitalet for at påbegynde palliativ pleje i sin søster Bridgette Hoskies hjem.

Jay Barrett er en stor tilhænger af præsident Donald Trump og havde bedt om én ting, før han dør: En eller anden form for kontakt med præsidenten.

Barretts søster, Bridgette Hoskie, er byrådsmedlem i West Haven og erklæret "100 procent demokrat". Men for at opfylde sin brors sidste ønske gik hun på sociale medier og bad om hjælp. Kort efter begyndte venner og bekendte at sende e-mails til Det Hvide Hus.

Tirsdag aften gav indsatsen pote. Jay Barrett modtog et opkald fra præsidenten.

- Hr. Præsident, jeg støtter dig gennem tykt og tyndt, sagde Barrett til Trump.

Imens sagde Trump til Barrett, at han er en vinder, og at der er et personligt brev på vej til ham.

- Du er min slags mand, Jay. Jeg er meget stolt af dig, sagde Trump.

- Jeg vil tale med dig igen, Jay. Okay? Du skal bare blive ved med at kæmpe. Vi kæmper begge.

Jay Barrett fortæller til den lokale avis New Haven Register, at han også modtog et opkald fra Donald Trumps søn Eric Trump.

- Eric Trump fortalte mig, at de hepper på mig og beder for mig, siger Jay Barrett til avisen.

Barrett stemte på demokraten Barack Obama i 2008, men brød sig ikke om hans politikker, herunder hans sundhedsreform, der i folkemunde er kendt som Obamacare. Formelt hedder den Patient Protection and Affordable Care Act.

Barrett fortæller videre, at han senere indså, at han var republikaner, og at han forelskede sig i Donald Trumps stil, da han lancerede sin valgkampagne. Senere var det på grund af hans politikker.

Selv om Jay Barrett kun har fået seks måneder mere at leve, insisterer han på, at han stadig er her i november 2020, så han kan stemme til præsidentvalget.