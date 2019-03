Trump og Moon skal mødes til atomtopmøde om Nordkorea

De to præsidenter skal mødes og diskutere vejen frem for atomforhandlingerne med Nordkorea.

Den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, rejser om små to uger til USA's hovedstad, Washington D.C., hvor han skal deltage i et topmøde med præsident Donald Trump.

De to skal diskutere vejen frem for de fortsatte forhandlinger med Nordkorea om landets atomprogram.

Det meddeler en talsmand for Moon Jae-in tidligt fredag, skriver nyhedsbureauet AP.

Mødet vil foregå fra 10. til 11 april.

I næsten et år har USA, Sydkorea og Nordkorea haft officielle forhandlinger om en mulig atomnedrustning på Den Koreanske Halvø, og Donald Trump har ved to lejligheder mødtes med Nordkoreas øverste leder, Kim Jong-un.

Senest har de to deltaget i et topmøde i Vietnams hovedstad, Hanoi, men mødet endte abrupt og uden en aftale.

Trump sagde efterfølgende, at Kim Jong-un krævede, at USA ophævede alle sanktioner mod landet. Ifølge Trump var det Nordkoreas krav for at lukke det omstridte atomkompleks Yongbyon.

Nordkorea har siden hen truet med at træde ud af forhandlingsprocessen, da landet ikke mener, at USA har vist sig villig til at slække på de stramme sanktioner, der har været pålagt Nordkorea i årtier.

Donald Trump og Kim Jong-un mødtes første gang i juni 2018 i Singapore.

Dengang kom de frem til en svagt formuleret erklæring, der kortfattet omhandlede en atomvåbenfri koreansk halvø.

Diplomater kritiserede efterfølgende erklæringen for ikke at opstille en tidslinje og en verificering frem mod målet.