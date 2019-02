Trump og Erdogan drøfter mulig sikker zone i Syrien

USA og Tyrkiet har sent torsdag aften dansk tid drøftet omstændighederne forud for USA's militære tilbagetrækning fra Syrien.

Det oplyser Det Hvide Hus sent torsdag aften dansk tid.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, er i en telefonsamtale nået til enighed med Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, om fortsat at koordinere arbejdet for at etablere sikker zone i Syrien.

USA vil i forbindelse med den militære tilbagetrækning lade "en lille fredsbevarende gruppe" på omkring 200 soldater blive i Syrien for en periode.

Det siger Sarah Sanders, der er talskvinde for Det Hvide Hus i en pressemeddelelse.

Telefonsamtalen mellem de to præsidenter kommer forud for et møde denne uge mellem USA og Tyrkiet.

Her vil USA's fungerende forsvarsminister, Patrick Shanahan, og stabschefen for det amerikanske militær, Jospeh Dunford, mødes med deres tyrkiske modparter.