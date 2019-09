59-årige Mark Sanford er klar til at tage kampen op med Trump for at blive Republikanernes præsidentkandidat.

En ny kandidat til at blive Republikanernes præsidentkandidat har meldt sig på banen.

Mark Sanford, tidligere medlem af Kongressen og guvernør i South Carolina, siger søndag til Fox News, at han stiller op mod USA's præsident, Donald Trump.

- Det her er begyndelsen på en lang rejse, siger Sanford til Fox News.

Mark Sanford er den tredje republikaner til at melde sig ind i kampen om at blive præsidentkandidat for Republikanerne. Men det kan blive en svær kamp, da Trump fortsat er populær i partiet.

Ifølge Sanford er det nødvendigt at tale om, hvad det betyder at være republikaner. Han mener, at partiet er på vej i den gale retning, hvilket er en af årsagerne til, at han har meldt sit kandidatur.

59-årige Sanford har længe været kritisk over for den amerikanske præsident.