Trump i nyt angreb på Rusland-undersøgere

I en stribe tweets angriber USA's præsident, Donald Trump, tidligere FBI-chef James Comey, vicejustitsminister Rod Rosenstein og den særlige anklager i Rusland-undersøgelsen, Robert Mueller.

Trumps angreb kommer forud for, at der fredag forventes nye oplysninger om sagen.

De kan muligvis kaste lys over, om nogle af Trumps nærmeste medarbejdere kan have hjulpet med til at at bremse Muellers undersøgelse.

Trump antyder i sine tweets, at der er en konspiration i gang mod ham.

Han omtaler efterforskerne som løgnere og siger, at Mueller og Comey er "bedste venner".

Senere fredag skal Comey, som Trump fyrede i 2016, vidne over for retsudvalget i Repræsentanternes Hus. Det sker ved et lukket arrangement.

Comey har frygtet, at det republikanske flertal vil bruge udspørgningen til på vegne af Trump at miskreditere ham, mens de endnu har chancen. Demokraterne vandt valget til Repræsentanternes Hus i november. De indtager deres pladser i januar.

Comey har derfor betinget sig, at der kommer et udskrift af, hvad han fortæller retsudvalget. At han efter mødet frit kan udtale sig til pressen om, hvad han har sagt.

Mueller vil fredag komme med nye detaljer om, hvordan tidligere medarbejdere for Trump har samarbejdet eller forhindret en undersøgelse af, om Trump-kampagnen samarbejdede med Rusland i valgåret 2016.

Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort indvilgede i sommer i at samarbejde med Muellers undersøgelse.

Men i sidste måned blev han anklaget for at have løjet over for anklagerne. Ifølge en række medier sendte han sin advokat over til Det Hvide Hus for at fortælle, hvad det var, at Mueller-teamet undersøger.

Der kan også ventes nye oplysninger om Manaforts aktiviteter som forretningsmand og hans rådgivning til den tidligere prorussiske regering i Ukraine.

Også fredag vil Muellers kontor ved en domstol i New York fremlægge sit juridiske materiale om Trumps tidligere advokat Michael Cohen.

Cohen har indvilget i at samarbejde med Mueller-undersøgelsen. I sidste uge erkendte han, at han havde løjet over for Kongressen i den sag, som Mueller undersøger. Her kan muligvis fremkomme nye sprængfarlige oplysninger.