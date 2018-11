Trump hylder ny handelsaftale med Mexico og Canada

De øverste politiske ledere fra USA, Mexico og Canada har fredag underskrevet den ny handelsaftale mellem de tre lande.

Det skete forud for G20-topmødet, der officielt indledes i Argentinas hovedstad, Buenos Aires, fredag.

Aftalen, der er blevet kendt som USA-Mexico-Canada Aftalen (USMCA), erstatter Den Nordamerikanske Frihandelsaftale, Nafta.

USA's præsident, Donald Trump, betegner den som en "eksemplarisk aftale, der for evigt ændrer handelslandskabet".

Han har brugt mere end et år på at presse Canada og Mexico til at ændre på Nafta-aftalen, som Trump har betegnet som "en dårlig aftale" for USA.

- Det har været en kamp, sagde Trump til den canadiske premierminister, Justin Trudeau, da de sammen med Mexicos afgående præsident, Enrique Peña Nieto, satte pennen til papiret fredag.

Underskrivelsen af aftalen er først og fremmest symbolsk, for den skal stadig godkendes i de tre landes respektive parlamenter.

Hjemme i Washington kan Trump imidlertid få problemer med at få aftalen vedtaget i Kongressen, hvor Demokraterne sikrede sig flertallet i det ene kammer, Repræsentanternes Hus, ved midtvejsvalget tidligere på måneden.

Allerede nu - godt en måned inden, at den nye kongres samles for første gang - har Demokraterne krævet ændringer i aftalen.