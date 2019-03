I den særlige anklager Robert Muellers rapport hverken frifindes eller erklæres USA's præsident, Donald Trump, skyldig i at have forhindret efterforskningen i Rusland-undersøgelsen.

Men efterforskningen har ikke vist, at Trump og hans folk konspirerede med Rusland.

Det fremgår af et brev, som justitsminister William Barr har sendt til politikere i den amerikanske kongres.

Det er et relativt kortfattet brev med nogen af konklusionerne. Mueller har ikke været med til at forfatte brevet.

Demokraterne har søndag aften krævet Barr krævet til høring i Kongressen om rapporten.

Mueller og hans hold har siden 2017 undersøgt, om der var et samarbejde mellem Rusland og Trumpkampagnen i valgåret 2016.

Mueller-rapporten kan konstatere russiske indblanding i valgkampen i 2016, hedder det i brevet fra Barr.

Men Mueller vil i sin rapport ikke fælde en afgørelse, om præsidenten ulovligt har forsøgt obstruktion under efterforskningen.

- Den særlige anklager drog derfor ikke en konklusion - den ene eller den anden vej - om den undersøgte adfærd udgjorde obstruktion i forfatningens forstand, skriver Barr.

Mueller og hans hold afleverede deres rapport til justitsministeren fredag. Det er Barr, der vil afgøre, hvor meget af rapporten, der skal offentliggøres. Demokraterne mener, at hele rapporten og dens underliggende tekster skal frigives.

Det hedder i Muellers gennemgang, at "selv om denne rapport ikke konkluderer, at præsidenten begik en forbrydelse, så frikender den ham ikke".

Det bliver derfor justitsministeren, der skal træffe beslutningen, om Trump og hans kampagne har begået en forbrydelse.

Det afviser Barr sammen med sin vicejustitsminister, Rod Rosenstein.

- Rod Rosenstein og jeg har konkluderet, at beviserne, der er fremkommet under den særlige anklagers efterforskning, ikke er tilstrækkelig til at fastslå, at præsidenten begik en forbrydelse ved obstruktion af sagen, skriver Barr i sit brev.

I en kommentar fra Det Hvide Hus heder det, at Mueller-rapporten er en "total og fuldstændig frikendelse".