Den amerikanske præsident, Donald Trump, underskrev fredag en amerikansk budgetaftale på 1300 milliarder dollar (7803 milliarder kroner). Det skete, efter at den var blevet godkendt i Senatet og Repræsentanternes Hus.

Trump havde tidligere på dagen på Twitter advaret om, at han overvejede at nedlægge veto mod det nye budget. Hvis han havde gjort alvor af truslen, skulle statsapparatet være lukket ned ved midnat natten til lørdag.

Efter flere timers usikkerhed meddelte præsidenten, at han trods betænkeligheder ville underskrive budgettet, fordi en forøgelse af udgifterne til forsvarsbudgettet på 60 milliarder dollar (391 milliarder kroner) havde overbevist ham om, at der var indgået et rimeligt kompromis.

- Men jeg siger til Kongressen, at jeg vil aldrig underskrive et budget som dette igen, sagde han efter at have truet med et veto.

En manglende godkendelse fra præsidenten havde medført, at store dele af den offentlige sektor i USA var lukket ned.

Budgetforslaget på over 2000 sider blev lagt frem i Kongressen onsdag efter flere ugers forhandlinger.

Donald Trump har blandt andet været utilfreds med, at der ikke er afsat penge nok til at indfri hans valgløfte om en grænsemur mod Mexico i budgettet.

I budgettet er der afsat 1,6 milliarder dollar til projektet, men Donald Trump havde krævet 25 milliarder.

Der er fortsat uklart, hvor seriøst præsidentens partifæller har taget hans trusler om at nedlægge veto mod aftalen.

Således har Paul Ryan, der er formand for Repræsentanternes Hus, afholdt sig fra at kommentere truslen. Det samme har Mitch McConnell, der er republikanernes leder i Senatet.

Samtidig havde de fleste medlemmer af både Senatet og Repræsentanternes Hus fredag forladt Washington for at tage på to ugers ferie.

Præsidenten selv havde tilsvarende planlagt en tur til Florida, hvor han skal tilbringe weekenden på sit golfresort.