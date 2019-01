Trump får EU-kommissærs nej til stor handelsaftale med EU

Præsident Donald Trump stiler efter en større handelsforhandling mellem USA og EU, der omfatter landbrugsvarer og meget andet. Men det afviser EU, som søger en aftale, der er begrænset til industrivarer.

Til gengæld er EU parat til at "lade biltold indgå i forhandlingerne", hvis ellers USA vil være med til at fjerne told på andre industrivarer.

Det fremgår af det mandat, som EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, fredag har fremlagt et udspil til.

- Vi har konstateret, at USA heller ikke har udelukket biler fra deres forhandlingsudspil. Vi er klar til at lægge vores biltold på forhandlingsbordet som del af en større aftale, hvis USA vil være med til at arbejde mod at fjerne told på industrivarer, siger kommissæren.

Trump har tidligere afvist et EU-tilbud om at fjerne biltold. Det "er ikke godt nok", da europæerne alligevel "køber egne biler i stedet for vores".

Malmströms udspil bygger på sidste sommers handelsmøde mellem kommissionsformand Jean-Claude Juncker og Donald Trump i Washington.

De to mødtes, da frygten i EU var på sit højeste over Trumps trusler om en handelskrig med høje tariffer på forskellige varer - blandt andet biler fra EU.

- Vi foreslår ikke en genoptagelse af forhandlingerne om en større handelsaftale, siger Cecilia Malmström på et pressemøde i Bruxelles.

USA og EU havde i årevis arbejdet på en større handelsaftale (TTIP). Det kunne ikke lykkes.

Kan EU-Kommissionen lande en mere snæver aftale med USA, hvor man reducerer tolden på industrivarer, vil det ifølge Dansk Industri (DI) være en sejr for EU - og Danmark.

- At fjerne toldbarriererne på industrivarer vil være overordentlig positivt for danske virksomheder, og samtidig er det enormt vigtigt, at der er en positiv dialog mellem USA og EU, siger seniorchefkonsulent Peter Bay Kirkegaard.

DI støtter "fuldt" den svenske kommissærs udspil. Det lægger sig ifølge chefkonsulenten tæt op ad den aftale, som Juncker kom hjem med fra USA.

Det gør USA's udspil til et mandat imidlertid ikke. Trump har over for Kongressen sagt, at han agter også at drøfte landbrugsvarer, handelsunderskud og konkurrenceregler med EU.

Om landbrug siger Cecilia Malmström:

- Det område er ikke taget med, som det også gælder mange andre områder, hvor det vil være svært at nå til enighed.

EU-landene skal godkende kommissionens oplæg, før man kan gå videre med processen.