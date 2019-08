Trump beskylder amerikanske jøder for at være illoyale

Hvis I stemmer på Demokraterne er i illoyale over for Israel og det jødiske folk, siger Trump til USA's jøder.

Præsident Donald Trump angribes, efter han har beskyldt amerikanske jøder, der stemmer på Det Demokratiske Parti, for at udvise mangel på loyalitet over for Israel.

Onsdag aften forstærkede han sin kritik, efter jødiske organisationer og demokratiske politikere havde taget afstand fra præsidentens anklage.

- Jeg mener, at hvis I stemme demokratisk, så er I meget, meget illoyale over for Israel og det jødiske folk, sagde han.

Lige forinden havde han omtalt den danske statsminister, Mette Frederiksen, som "væmmelig", fordi hun havde kaldt et salg af Grønland en "absurd" tanke.

Flere af de demokratiske præsidentkandidater og jødiske grupper siger, at Trumps kommentarer er et ekko af antisemitisme ved så direkte at tale om dobbelt loyalitet.

Trump skrev onsdag på Twitter, at en konservativ kommentator, Wayne Allyn Root, har omtalt ham som "Israels konge", og at alle "israelere elsker ham, som var han den genfødte gud".

Da han senere udtalte sig på plænen foran Det Hvide Hus, takkede han Root for beskrivelsen. Også den, hvor Root om amerikanske jøder skriver, at "de ikke ved, hvad de gør".

Trumps angreb på "illoyale" jøder kommer efter hans vedvarende angreb på to demokratiske medlemmer af Kongressen. Det er Ilhan Omar og Rashida Tlaib, der begge er muslimer. På Trumps opfordring blev de i sidste uge nægtet indrejse i Israel, efter han havde beskyldt dem for antisemitisme.

Mindst fem millioner amerikanere er af jødisk herkomst. Ved det seneste midtvejsvalg stemte 80 procent af de jødiske vælgere på Det Demokratiske Parti, skriver AFP.

- Mit budskab til Trump er: Jeg er en stolt jøde, og jeg har ingen vanskeligheder ved at stemme demokratisk, skriver senator Bernie Sanders, der er en af favoritterne blandt de demokratiske præsidentkandidater.

- Det jødiske folk behøver ikke at bevise deres loyalitet over for dig, skriver den anden demokratiske kandidat Beto O'Rourke.

- Det er uklart, hvem POTUS@ (Trump) hævder, at jøder skulle være illoyale over for. Men beskyldninger om manglende loyalitet har længe været brugt til at angribe jøder, lyder det fra lederen Den Amerikanske Jødiske Komite, David Harris.