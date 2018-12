Trump bekræfter valg af bramfri hærchef som militær rådgiver

Stabschefen for USA's hær, Mark Milley, skal ifølge præsident Donald Trump forfremmes til stabschef for alle USA's væbnede styrker. Det skriver præsidenten på Twitter.

Fredag erfarede nyhedsbureauet AP, at det bliver Mark Milley, der skal tage over, når den nuværende stabschef for hele det amerikanske militær, Joseph Dunford, træder tilbage.

Det bekræfter Trump lørdag.

- Jeg er glad for at annoncere, at den firestjernede general Mark Milley bliver stabschef for de væbnede styrker, skriver Trump på Twitter.

Den øverste ledelse af USA's væbnede styrker består af en stabschef fra hver af landets seks værn. De seks stabschefer ledes af en fælles stabschef for hele landets væbnede styrker.

Det er den post, som Milley forfremmes til. Det kræver dog, at han godkendes af et flertal i Senatet.

AP beskriver Milley som en karismatisk og udadvendt leder. Han er også kendt for at tale lige ud af posen, når han er til høringer i Kongressen.

Sidste år kaldte han det "pligtforsømmelse" fra Kongressens side, da den havde problemer med at få vedtaget en finansiering af de væbnede styrker.

Han har også erklæret, at han mener, at kvinder bør indtræde i værnepligt på lige fod med mænd.