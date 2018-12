Trump annoncerer forsvarsministers afgang på Twitter

USA's forsvarsminister, Jim Mattis, trækker sig fra posten. Det oplyser USA's præsident, Donald Trump, på Twitter.

Præsidenten skriver, at Jim Mattis stopper på posten ved udgangen af februar, hvor han vil gå på pension.

- General Mattis var en stor hjælp for mig og havde en stor andel i at få allierede og andre lande til at leve op til deres militære forpligtelser, skriver Donald Trump blandt andet.

Præsidenten tilføjer, at han inden for kort tid vil nominere en ny kandidat til posten som forsvarsminister.

Meldingen kommer, dagen efter at Donald Trump noget overraskende annoncerede, at USA vil trække alle sine tropper ud af Syrien.

Beslutningen blev truffet, selv om flere af hans rådgivere i både udenrigs- og forsvarsministeriet havde rådet ham til at beholde USA's tropper i det krigshærgede land.

I et opsigelsesbrev skriver Jim Mattis, at "det er det rigtige tidspunkt at trække sig fra posten".

Han tilføjer i brevet, der er stilet til præsidenten, at Trump fortjener en forsvarsminister, "hvis holdninger stemmer mere overens med dine egne".

Den tidligere general Jim Mattis var kendt som en stabiliserende faktor i en ellers kaotisk Trump-administration.

Han er den seneste i en lang række af topministre, der enten er blevet fyret eller selv har trukket sig fra Trumps kabinet.

Præsidenten har således tidligere blandt andet fyret udenrigsminister Rex Tillerson. Den gang blev det også - som i tilfældet med Mattis - annonceret på Twitter.

Donald Trump luftede allerede i oktober en slet skjult kritik af sin forsvarsminister.

Det skete, da han i et interview med tv-stationen CBS kaldte Mattis "en slags demokrat", og at han måske snart ville gå af, skriver nyhedsbureauet Reuters.