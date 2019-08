Trump: Vold mod demonstranter vil skade aftale med Kina

Donald Trump advarer Kina mod at lave en ny massakre på demonstranter som på Den Himmelske Freds Plads i 1989.

USA's præsident, Donald Trump, advarer Kina om, at en voldshandling mod demonstranter i Hongkong vil gå ud over en eventuel handelsaftale mellem USA og Kina.

- Jeg tror, at det vil være meget svært at lave en aftale, hvis de (Kina, red.) udøver vold, altså hvis det bliver en ny "Den Himmelske Freds Plads", siger Trump til journalister i New Jersey ifølge nyhedsbureauet AFP.

Donald Trump henviser til 4. juni 1989, hvor massevis af demonstrerende, kinesiske studerende blev dræbt i en massakre, da den kinesiske hær åbnede ild mod demonstranterne på Den Himmelske Freds Plads i Beijing.

Demonstranter har i flere måneder protesteret i Hongkongs gader. Søndag gik flere hundredtusinder gennem Hongkongs gader i en fredelig protest.