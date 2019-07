Trump: USA's efterretningstjenester er ude af kontrol

Den amerikanske præsident Donald Trumps valg af ny efterretningschef skal "tæmme" USA's efterretningstjenester, som er "løbet løbsk".

Det siger Trump natten til onsdag dansk tid om republikaneren John Ratcliffe, som præsidenten har nomineret til at efterfølge den afgående chef for den nationale efterretningstjeneste.

Udtalelsen fodrer bekymringer i USA om, at Trump alene har nomineret Ratcliffe for at få en person på posten, der støtter præsidentens egne holdninger.

Trumps egne republikanske partifæller i Kongressen har ikke mødt nomineringen med udbredt begejstring. Og Demokraterne har reageret med direkte vrede.

Flere demokratiske politikere har anklaget Ratcliffe for at være ukvalificeret til jobbet. Derudover mener de, at Trump har udpeget Ratcliffe for at forme efterretningstjenesterne efter sit eget hoved.

Natten til tirsdag dansk tid forsvarede Trump sin nominering af Ratcliffe, som ifølge præsidenten "vil gøre et fantastisk stykke arbejde, hvis han bliver godkendt" af Senatet.

- Jeg tror, at vi har brug for en som ham på posten, sagde Trump.

- Vi har brug for en stærk person, som kan tæmme det. Fordi, som I allerede ved, er efterretningstjenesterne løbet løbsk. De er gået amok.

Ratcliffe, der har været medlem af efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus i seks måneder, vil skulle efterfølge Dan Coats.

Trump bekræftede tidligere på ugen, at Coats agter at trække sig fra posten 15. august.

Coats har på flere områder været på kollisionskurs med Trump. Blandt andet har de to været uenige om vurderinger af Rusland, Nordkorea og Iran.