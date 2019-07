Trump: USA har ødelagt iransk drone i Hormuzstrædet

Et amerikansk krigsskib har torsdag ødelagt en iransk drone i Hormuzstrædet mellem Den Persiske Golf og Omanbugten.

Det siger USA's præsident, Donald Trump.

Dronen nærmede sig skibet "USS Boxer", der derfor så sig nødsaget til at ødelægge den iranske drone. Ifølge den amerikanske præsident udgjorde dronen en trussel mod skibet og dets besætning.

Der var derfor tale om en "forsvarshandling", lyder det fra Trump.

Dronen befandt sig angiveligt omkring 900 meter fra det amerikanske skib og ignorerede forsøg på at få den til at vende om.

- Dronen blev øjeblikkeligt ødelagt, siger Trump.

Det fremgår ikke, præcis hvordan dronen blev ødelagt.

Der er i øjeblikket store spændinger mellem USA og Iran.

For cirka en måned siden - den 20. juni - skød Iran en militærdrone fra USA ned over netop Hormuzstrædet. Det skete med et iransk jord-til-luftmissil.

Trump har torsdag opfordret andre lande til at fordømme, hvad han kalder et iransk forsøg på at ødelægge den frie bevægelse i Den Persiske Golf.

- Det her er det seneste af flere provokerende og fjendtlige aktioner fra Iran mod skibe i internationalt farvand, siger Trump ifølge nyhedsbureauet AFP.

Tidligere torsdag forlød det, at Irans Revolutionsgarde havde tilbageholdt et skib i Den Persiske Golf. Ifølge billeder fra Irans statslige engelsksprogede tv-kanal er der tale om et skib fra De Forenede Arabiske Emirater.

USA har torsdag opfordret Iran til straks at frigive det tilbageholdte skib.

- USA fordømmer på det kraftigste Revolutionsgardens fortsatte chikane af skibe og indblanding i sikker passage i og omkring Hormuzstrædet, skriver en talsmand fra USA's udenrigsministerium til nyhedsbureauet Reuters.

Området ved Den Persiske Golf er ekstremt vigtigt for verdens olieeksport.

Omkring 40 procent af verdens olieproduktion sejler ifølge erhvervsmediet Bloomberg fra Den Persiske Golf gennem Hormuzstrædet og via Omanbugten ud på Det Arabiske Hav og videre til resten af verden.