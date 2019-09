Trump: Iran ønsker at mødes med USA

USA's præsident, Donald Trump, siger, at Irans regering ønsker et møde.

Dermed er han med til at øge spekulationer om, at de to lande, som blandt andet har haft en række uoverensstemmelser om Irans atomprogram, måske mødes ved FN's kommende generalforsamling i september.

- Jeg kan fortælle jer, at Iran gerne vil mødes, siger han torsdag til de fremmødte journalister foran Det Hvide Hus.

Trump har gentagne gange givet udtryk for, at han gerne vil mødes med Irans præsident, Hassan Rouhani, der forventes at deltage ved FN's generalforsamling i New York.

Men indtil videre har Iran ikke givet noget positivt svar.

Onsdag var Rouhani ude i en kras kritik af Trumps ledelse, da han sagde, at "amerikanere må forstå, at fjendtlighed og sabelraslen ikke arbejder til deres fordel. Begge dele må stoppes".

Forholdet mellem de to lande har været tæt på frysepunktet siden maj sidste år, hvor Trump trak USA fra atomaftalen fra 2015.

Atomaftalen blev indgået mellem Iran og de fem permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd - USA, Rusland, Kina, Storbritannien og Frankrig - samt Tyskland.

Den indebærer blandt andet, at Iran skal afvikle centrale dele af sit atomprogram. Til gengæld ville omverdenen udfase en række omfattende økonomiske sanktioner mod Iran.

Men siden Trump trak USA ud af aftalen, har han udvidet sanktionerne mod Iran.

Iran har til gengæld gentagne gange brudt aftalen.

Tidligere i september kom det blandt andet frem, at Iran har taget en række avancerede centrifuger i brug til berigelse af uran.

Visse analytikere ser nu et håb om opblødning af forholdet de to lande imellem, efter at Trumps tidligere sikkerhedsrådgiver John Bolton, som var kendt for en særdeles hård linje over for Iran, er gået af.