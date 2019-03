Trump: Ingen økonomisk fremtid for Nordkorea med atomvåben

USA's præsident siger efter topmøde med Kim Jong-un, at forholdet til Nordkorea er "rigtig, rigtig stærkt".

Den amerikanske præsident, Donald Trump, talte lørdag offentligt for første gang, siden han i slutningen af februar mødtes med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i den vietnamesiske hovedstad, Hanoi.

Det skete ved en konservativ konference i delstaten Maryland. Her holdt Trump en lang tale om flere forskellige emner foran begejstrede tilhængere.

Præsidenten understregede blandt andet, at forholdet til Nordkorea er "rigtig, rigtig stærkt".

Og så sagde han, at Nordkorea har en lys fremtid - men kun hvis landet afvikler sine atomvåben.

- Nordkorea har en utrolig, strålende økonomisk fremtid, hvis det indgår en aftale. Men det har ikke nogen økonomisk fremtid, hvis det har atomvåben, lød det fra Trump.

Det lykkedes ikke for Trump og Kim Jong-un at nå frem til nogen aftale i løbet af de to dages topmøde i Hanoi.

Landene har sagt, at de vil fortsætte yderligere forhandlinger. Der er dog ikke sat en dato på den næste runde af snakke mellem de to ledere.

Topmødet i Hanoi var anden gang, de to ledere mødtes. Donald Trump og Kim Jong-un mødtes første gang i juni 2018 i Singapore.

Dengang kom de frem til en svagt formuleret erklæring, der kortfattet omhandlede en atomvåbenfri koreansk halvø.

På lørdagens konference i Maryland nåede Trump vidt omkring fra talerstolen. Han kaldte blandt andet Demokraterne for "det socialistiske mareridt" i løbet af den over to timer lange tale.

Desuden sagde han, at han er sikker på at blive genvalgt i 2020.

- Jeg tror, vi kommer til at få et endnu bedre resultat i 2020. Jeg tror, vi kommer til at se nogle tal, vi ikke har set i lang tid, sagde præsidenten.

Det fik tilhørerne til i kor at råbe "USA, USA, USA".