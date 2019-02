Trump: Europa bør hjemtage over 800 tilfangetagne IS-krigere

USA's præsident, Donald Trump, beder sine europæiske allierede om at hente omkring 800 tilfangetagne IS-krigere hjem fra Syrien for at stille dem for en domstol.

Det skriver præsidenten på Twitter tidligt søndag morgen dansk tid.

- USA beder Storbritannien, Frankrig, Tyskland og andre europæiske allierede om at hente mere end 800 IS-krigere, som vi har fanget i Syrien, hjem for at stille dem for en domstol, skriver Trump.

Opfordringen til de europæiske allierede kommer på et tidspunkt, hvor Islamisk Stats såkaldte kalifat ifølge præsidenten "er klar til at falde".

Amerikanskstøttede styrker har sat en offensiv ind mod den sidste rest af krigere fra IS, som er hårdt presset i det nordøstlige Syrien.

Europa bliver nødt til at hente deres IS-krigere hjem til retsforfølgelse, for alternativet er, at USA er tvunget til at løslade dem, lyder argumentationen fra den amerikanske præsident.

- USA ønsker ikke at se disse IS-krigere sprede sig i Europa, som er der, de forventes at tage hen, skriver han.

- Vi (USA, red.) gør så meget og bruger så mange penge. Det er tid til, at andre skal træde til og udføre det arbejde, de er i stand til.

20. december erklærede Donald Trump sejr over IS og varslede, at han vil trække de amerikanske tropper ud af Syrien.

Søndag morgen understreger Trump på Twitter, at USA vil trække sig ud, "når kalifatet er 100 procent besejret".

USA har en styrke på omkring 2000 soldater i Syrien.