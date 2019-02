Præsident Donald Trump har ikke travlt med at få forhandlet en atomaftale på plads med Nordkorea, siger han.

USA's præsident, Donald Trump, har "ikke travlt" med at forhandle en atomaftale på plads med Nordkorea.

Det siger han forud for torsdagens møde med den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, i Hanoi, Vietnam.

Den amerikanske præsident har ellers flere gange opfordret Nordkorea til at skrotte både sine atom- og missilprogrammer.

Til gengæld ønsker Nordkorea, at USA fjerner sin såkaldte atomparaply over Sydkorea.

Topmødet i Hanoi er anden gang, de to ledere mødes. Donald Trump og Kim Jong-un mødtes første gang i juni 2017 i Singapore.

Dengang mundede samtalerne ud i luftige løfter om at arbejde hen mod at gøre Den Koreanske Halvø fri for atomvåben.

Selv udråbte Trump topmødet som en sejr. Han konstaterede, at Nordkorea ikke længere var en atomtrussel, og at en atomvåbenfri koreansk halvø snart kunne blive en realitet.