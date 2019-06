Trump: Båndet mellem USA og vores allierede er ubrydeligt

Vores alliance er skabt i kamp, testet i krig og beviser, at den kan holde freden, siger Trump på Omaha Beach.

Præsident Donald Trump siger under en højtidelighed, der markerer 75-året for landsætningen af allierede styrker i Normandiet, at båndet mellem USA og dets allierede er "ubrydeligt".

Trump deltager i en ceremoni på den strand, der kendes som Omaha Beach, sammen med Frankrigs præsident, Emmanuelle Macron, og Canadas premierminister, Justin Trudeau.

- Til alle vore venner og partnere - vores stærkt værdsatte alliance blev smedet i kamp, testet af krigens prøvelser og beviste det med en velsignet fred. Vores bånd er ubrydeligt, siger Trump.

Han taler på den amerikanske kirkegård i Colleville-sur-Mer, som ligger ved Omaha Beach.

Det er en smuk dag i Normandiet med højt solskin. For netop 75 år siden blev tusindvis af amerikanske, britiske og allierede styrker landsat på Normandiets strande.

Tusinder af soldater mistede livet den dag i kampen for Europas befrielse.

Det blev et af de vigtige vendepunkter i Anden Verdenskrig. Året efter kunne britiske, amerikanske og russiske styrker trænge ind i Tyskland og nedkæmpe det nazistiske regime.

Tidligere på dagen deltog Macron i en ceremoni sammen med den britiske premierminister, Theresa May, på Gold Beach ved Ver-sur-Mer, hvor 22.442 britiske soldater mistede livet i sommeren 1944.

Præsident Trump er blevet kritiseret for i sin tid som præsident at negligere de europæiske allierede og Nato.

Under valgkampen i 2016 luftede han idéen om, at USA skulle træde ud af Nato.

AFP