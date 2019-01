Trods USA's protester: Tyrkiet vil angribe kurdere i Syrien

Tyrkerne har ikke tænkt sig at tage hensyn til, om der er amerikanske styrker blandt den kurdiske milits YPG i Syrien, hvis det tyrkiske militær går i offensiven i Syrien.

Det siger den tyrkiske udenrigsminister, Mevlüt Çavusoglu, i et tv-interview med NTV.

Tyrkiet og USA har i længere tid kæmpet for at undgå at ryge i totterne på hinanden over fremtiden i det krigshærgede Syrien. Begge lande er medlem af militæralliancen Nato.

Emnet, der er ved at splitte de to formelt allierede parter, er fremtiden for den kurdiske milits YPG i Syrien.

USA har hidtil i konflikten i Syrien støttet YPG, der især huserer i det nordlige og østlige Syrien.

Efter at det syriske regime i stigende grad har nedkæmpet andre rebeller i landet, er YPG gennem årene blevet en af USA's spydspidser på landjorden i kampen mod Islamisk Stat.

Det billede ændrede sig, da USA's præsident, Donald Trump, meddelte, at alle amerikanske militærfolk skal hjem fra Syrien.

Det fik kurderne til at søge mod andre stormagter for at finde beskyttelse. Længe før Trumps melding havde Tyrkiet truet med en igangsætte en offensiv i Syrien rettet mod blandt andet YPG.

Tyrkiet deler ikke amerikanernes glæde for YPG. Regeringen i Ankara hævder, at YPG arbejder sammen med den tyrkisk-kurdiske organisation PKK, som ifølge regeringen er en terrororganisation.

Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, tog tirsdag til Tyrkiet for at få "garantier" for kurdernes sikkerhed som betingelse for, at USA vil trække sine folk ud.

Det ser ikke ud til, at Bolton har haft succes med den mission, hvis man skal tro Çavusoglus ord torsdag.

- Hvis tilbagetrækningen bliver udskudt med fjollede undskyldninger, som at tyrkerne massakrerer kurderne, hvilket ikke reflekterer virkeligheden, vil vi implementere denne beslutning (om en offensiv, red.), siger den tyrkiske udenrigsminister.

USA har omkring 2000 militærfolk i Syrien. Det er hovedsageligt militære rådgivere og specialstyrker.