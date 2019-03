Tre svenskere og en nordmand omkommer i etiopisk flystyrt

Flystyrtet sydøst for Etiopiens hovedstad, Addis Ababa, har søndag kostet mennesker fra mange forskellige lande livet, herunder tre svenskere og en nordmand.

Det fortæller Ethiopian Airlines administrerende direktør, Tewolde Gebremariam, ifølge blandt andre nyhedsbureauet Reuters søndag eftermiddag.

Tewolde Gebremariam fortæller, at 32 kenyanere, ni etiopiere, 18 canadiere, otte amerikanere, otte kinesere, otte italienere, syv briter, syv franskmænd, seks egyptere, fem hollændere, fire indere og fire slovakker er omkommet.

Derudover er altså tre svenskere og en nordmand omkommet. Også to spaniere, tre russere, to marokkanere, to polakker og to israelere er døde i styrtet.

Belgien, Indonesien, Somalia, Serbien, Togo, Mozambique, Rwanda, Sudan, Uganda og Yemen skulle alle have haft en statsborger om bord på det forulykkede fly.

Fire personer, der rejste på FN-pas, men hvis nationalitet endnu er ukendt, er desuden omkommet ved flystyrtet i Etiopien.

Der er ingen meldinger om danske omkomne i flystyrtet.

- Udenrigsministeriets Borgerservice har ikke pt. modtaget oplysninger om danskere om bord på det forulykkede fly i Etiopien.

- Ambassaden i Addis Ababa er i tæt dialog med de etiopiske myndigheder vedrørende flystyrtet, sagde vagthavende ved Udenrigsministeriets borgerservice omkring klokken halv tolv og gentog meldingen lidt over klokken et.

Flyet, med i alt 157 personer om bord, lettede fra Addis Ababa klokken 08.44 lokal tid og man mistede kontakten med det blot seks minutter senere. Det styrtede ned i Bishoftu sydøst for Addis Ababa.