Angelina Khatjaturjan er en af de tre søstre, der er anklaget for at have dræbt deres voldelige far. Her under et retsmøde i Moskva 26. juni. Sagen følges med stor opmærksomhed i Rusland, hvor mange anser den for principiel. Præsident Vladimir Putin afkriminaliserede med en lov fra 2017 vold i hjemmet.