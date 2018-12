Tre personer er døde efter forsøg på at krydse USA's grænse

Det gik galt, da en bil med migranter forsøgte at flygte fra politiet i USA. Bilen forulykkede, og tre omkom.

Tre personer er døde og otte såret efter et mislykket forsøg på at krydse grænsen til USA illegalt.

Det oplyser de amerikanske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AP.

To mænd og en kvinde blev dræbt, da unavngivne personer forsøgte at smugle migranter ulovligt over grænsen fra Mexico til USA i en firhjulstrækker.

Grænsevagter på den amerikanske side opdagede nemlig hjulspor fra en større bil i et øde område. Kort tid efter lykkedes det vagterne at finde frem til en bil, der passede på størrelsen.

Men da grænsevagterne forsøgte at stoppe bilen, reagerede føreren ved at trykke speederen i bund og skynde sig væk med 160 kilometer i tiden.

Vagterne tog herefter en sømmåtte i brug. Men i stedet for at sænke farten, mistede chaufføren kontrollen over bilen.

Firhjulstrækkeren forulykkede, og tre mennesker mistede livet.

Ulykken skete på motorvejen mellem Arizona og San Diego. De omkomnes fulde identitet er endnu ikke offentliggjort. Det vides heller ikke, om der var børn i bilen.

Politiet i San Diego oplyser, at migranter ofte krydser grænsen i områder, hvor der ikke er nogen fysiske barrierer.

Her venter de gerne i timer og nogle gange dage på at blive hentet af menneskesmuglere og på den måde blive transporteret videre ind i landet.