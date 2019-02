Tre parlamentsmedlemmer forlader Mays parti

Tre medlemmer af Det Konservative Parti i det britiske parlament forlader partiet, som Theresa May er leder for, skriver flere britiske medier.

De tre vil tilslutte sig den nyopståede gruppe af uafhængige i det britiske parlament, der består af tidligere Labour-medlemmer, der forleden trak sig fra deres parti i protest. Det skriver blandt andet BBC.

Der er tale om medlemmerne Sarah Wollaston, Heidi Allen og Anna Soubry fra det konservative parti, der nu trækker sig.

De er særligt utilfredse med partiets håndtering af brexit, som de anser for at være "katastrofal", fremgår det af et brev sendt til Theresa May.

- I stedet for at hele eller tackle de underliggende årsager til brexit har prioriteten været at trække røde linjer. De 48 procent (der stemte for at blive i EU, red.) blev ikke bare kørt ud på et sidespor - de blev fremmedgjort, skriver de i brevet ifølge The Guardian.

Den uafhængige gruppe i parlamentet er nu oppe på 11 medlemmer. Et ottende medlem af Labour-partiet meddelte onsdag morgen, at hun forlod Labour.

- Jeg er ked af deres beslutning. Men ved at levere på det britiske folks beslutning gør vi det rette for vores land. Og ved at gøre det kan vi sammen komme videre, siger premierminister Theresa May i en udtalelse.

Syv Labour-medlemmer var de første til at melde sig ud af partiet mandag og stifte den uafhængige gruppe.

Det er det største antal, der i nyere tid har forladt partiet på én gang. Senest et stort antal medlemmer forlod Labour, var i 1981.

Her førte det til, at adskillige parlamentsmedlemmer fulgte trop og forlod Labour i den efterfølgende periode.

Den uafhængige gruppe i det britiske parlament består nu af: Chuka Umunna, Luciana Berger, Chris Leslie, Angela Smith, Mike Gapes, Gavin Shuker og Ann Coffey og Joan Ryan samt de tre fra De Konservative.

Der har i lang tid været spekulationer om, at også medlemmer af Det Konservative Parti var trætte af den hårde linje i brexit-forhandlingerne og derfor kunne tænkes at forlade partiet.

Et nyt parti på midten af britisk politik lader til at være kommet tættere på.

- Landet fortjener bedre. Vi mener, det politiske system er brudt sammen. Ikke bare i Det Konservative Parti, men i begge store partier, der bevæger sig længere ud på fløjene og efterlader millioner af mennesker uden repræsentation.

- Vores politiske system behøver omgående og radikal reformering, og vi er fast besluttede på at gøre vores, skriver de tre i brevet til Theresa May.

Den uafhængige gruppe er for nuværende ikke et parti, og de stemmer heller ikke nødvendigvis ens.

Det fortalte de syv udbrydere fra Labour på et pressemøde mandag.