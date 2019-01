Terrormistænkte anholdte havde ikke udpeget et mål endnu, siger anklagemyndigheden i Tyskland.

Tre irakiske statsborgere er onsdag morgen blevet anholdt i den tyske delstat Schleswig-Holstein, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

De er mistænkt for at planlægge et terrorangreb, oplyser den føderale anklagemyndighed ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I udtalelsen omtales deres planer som et islamistisk-motiveret angreb.

- Baseret på vores fund indtil nu, havde de mistænkte ikke fundet et specifikt mål for deres angreb, står der i udtalelse ifølge Reuters.

Den tyske anklagemyndig oplyser, at de tre er anholdt i et område, der på dansk kaldes Ditmarsken nord for Elben.

Betjente har også udført ransagninger i to andre delstater. Dels i Mecklenburg-Vorpommern, der ligger ud til Østersøen og dels i Baden-Württemberg i det sydvestlige Tyskland.

Tysk politi har oplyst, at der klokken seks onsdag morgen blev indledt en efterforskning, hvor betjente fra flere delstater og afdelinger deltog. Tyske specialstyrker var blandt deltagerne.

Det tyske magasin Spiegel har fra unavngivne kilder erfaret, at de tre mænd havde hentet instruktioner i at lave bomber fra internettet. Derudover var de begyndt at indsamle sprængstoffer fra fyrværkeri.

De har ifølge Spiegel også bestilt en detonator i Storbritannien.

Magasinet skriver, at en af de mistænkte har udtalt et ønske om at dræbe så mange "vantro, men ikke børn" som muligt.

De tre mænd ankom angiveligt til Tyskland i 2015. Spiegel skriver, at de umiddelbart herefter begyndte at planlægge et angreb med hjælp fra ukendte medhjælpere.

Kommunikationen med disse personer er foregået gennem app'en Telegram, hvor beskeder bliver krypteret.

Ifølge anklagemyndigheden er det endnu ikke klart, om de tre har tilknytning til en bestemt gruppe.