To sydkoreanske søfolk reddet op fra kæntret skib i USA

Bankelyde blev opfanget mere end et døgn efter fragtskib kæntrede ud for den amerikanske delstat Georgia.

To søfolk, som var fanget i et kæntret fragtskib ud for den amerikanske delstat Georgias kyst, er mandag blevet reddet op ved en redningsoperation. Det oplyser den amerikanske kystvagt.

Redningsfolk hørte tidligere mandag bankelyde fra skibet, og der blev efterfølgende boret hul i skibets skrog for at få forsyninger ind til de personer, som var fanget i det kæntrede skib.

Bankelydene blev opfanget, mere end et døgn efter skibet kæntrede.

Redningsmandskab kæmper for at redde to andre søfolk, som stadig er i det kæntrede fartøj.

Skibet kæntrede for over et døgn siden. 20 personer fra skibets besætning blev reddet kort efter, at det 200 meter lange fragtskib "Golden Ray" kæntrede i St. Simon-sundet på delstaten Georgias kyst.

Skibet, som er lastet med 4000 biler, fik slagside søndag, efter at det var sejlet ud fra havn i Brunswick.

Redningsfolk anvendte en helikopter under redningsoperationen. Den landede på siden af det kæntrede skib.

Redningsmandskabets indsats blev besværliggjort af en sprogbarriere i forhold til den sydkoreanske besætning.