To piloter og dukken Annie klarer test med Bransons rumfly

Rigmanden Richard Branson får held med test af bemandet rumfly. Første turister ventes at tage turen i 2019.

Rigmanden Richard Bransons rumselskab Virgin Galactic har med held opsendt det første bemandede turistrumfartøj til atmosfæren og ført det tilbage til Californiens ørken ved en testflyvning.

Rumfartøjet "SpaceShipTwo" er torsdag sendt godt 80 kilometer op i atmosfæren til kanten af rummet. Der var to piloter og en mannequindukke ved navn Annie om bord ved flyvningen.

Der er nu banet vej for kommercielle rumflyvninger i stor stil.

En 90 minutters tur med Virgin Galactic vil koste 250.000 dollar (1,64 millioner kroner).

Over 600 personer har allerede betalt et depositum for en rejse. Blandt dem er skuespilleren Leonardo DiCaprio og popstjernen Justin Bieber.

Branson har over de seneste 10 år givet løfter om rejser til rummet, som ikke har kunnet indfris.

I oktober sagde han i et tv-interview, at Virgins første kommercielle rumrejse med ham selv om bord ville ske "i løbet af nogle måneder og ikke år".

Men der er andre selskaber, som står på spring. Blandt dem Amazon-stifteren Jeff Bezos selskab Blue Origin og Elons Musks SpaceX.

Musk har også planer om flyvninger til Månen og Mars.