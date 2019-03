To personer mister livet i lavine på højeste britiske bjerg

En lavine på det 1345 meter høje bjerg Ben Nevis har kostet to personer livet og kvæstet yderligere to.

En lavine på det højeste bjerg i Storbritannien, Ben Nevis i Skotland, har tirsdag kostet to personer livet. Yderligere to personer er blevet kvæstet.

Det oplyser politiet i Skotland.

Der var i første omgang meldinger om, at tre personer havde mistet livet.

- Vi kan desværre bekræfte, at to personer har mistet livet, og to personer er kommet til skade, siger Skotlands politi.

De omkomnes nærmere identitet er ikke oplyst.

Politiet oplyser, at det blev informeret om lavinen på bjerget Ben Nevis omkring klokken 12.50 tirsdag eftermiddag.

Redningsarbejdere blev straks sendt til området.

Den skotske ambulancetjeneste sendte blandt andet en ambulancehelikopter og tre ambulancer ud til området.

Risikoen for laviner i Lochaber, hvor bjerget Ben Nevis ligger, blev mandag kaldt for "høj" af den skotske tjeneste, der holder øje med laviner.

Der har været flere ulykker på det 1345 meter høje i løbet af vinteren.

En 21-årig britisk klatrer mistede livet på bjerget i december.

En tysk kvinde, der også var 21 år, døde nytårsdag. Hun faldt ned fra bjergets højderyg.