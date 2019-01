Politiet i Nordirland har tidligt søndag anholdt to personer, efter at en bilbombe lørdag aften eksploderede udenfor et retslokale i byen Londonderry.

Det er nu ved at blive undersøgt, hvorvidt de to mænd, der begge er i tyverne, har tilknytning til gruppen "New IRA", lyder meldingen fra myndighederne.

De to mænd blev pågrebet flere timer efter eksplosionen, der fandt sted på Bishop Street.

- Heldigvis var der ikke nogen, der blev dræbt, men det var tydeligvis et forsøg på at dræbe folk her i lokalsamfundet, siger Mark Hamilton, der er assisterende politikommissær.

Han tilføjer, at hovedfokus ligger i efterforskningen af gruppen "New IRA". Det er en udbrydergruppe fra Den Irske Undergrundshær (IRA).

Londonderry er historisk set en by, der har været plaget af uro i forbindelse med striden i Nordirland. Striden bunder i en dyb konflikt mellem protestanter og katolikker.

På begge sider har der været oprørsgrupper, men IRA var den mest kendte blandt katolikkerne. Gruppen er nedlagt, men udbrydergrupper har fortsat volden.

Eksplosion kommer på et tidspunkt, hvor politiet både i Nordirland og Irland, der er medlem af EU, har advaret om, at briternes exit fra EU kan skabe problemer.

De frygter, at en hård grænse mellem de to lande kan resultere i optøjer.

Flere politikere har været ude og fordømme episoden blandt andre fra partiet Sinn Fein, der var den politiske gren af den irske undergrundshær, IRA.

- Skam jer. Skam jer og stop, siger Mary Lou McDonald, der er leder af Sinn Fein.

Patruljerende betjente spottede lørdag aften den mistænkelige bil omkring klokken 19.55 lokal tid. Få minutter senere modtog politiet en advarsel om, at bilen var blevet efterladt på stedet.

- Vi rykkede med det samme og begyndte at evakuere folk i de nærliggende bygninger inklusiv omkring 100 hotelgæster, lød det tidligere søndag fra Mark Hamilton.

Derudover blev flere beboere evakueret blandt andet flere børn, der var i en kirke for unge i nærheden.