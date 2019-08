To palæstinensere angreb israelsk politimand med kniv

To unge palæstinensere stak israelsk politimand med kniv i Jerusalem, hvorefter politifolk dræbte en af dem.

To unge palæstinensere stak torsdag en israelsk politimand med en kniv i Jerusalems gamle bydel, hvorefter politifolk åbnede ild og dræbte en af dem. Det oplyser Israels politi.

Videooptagelser fra stedet, som er blevet vist på israelsk tv og lagt ud på sociale medier, viser to mænd nærme sig en politimand ved en af de store porte til den gamle bydel.

De to mænd trækker pludselig knive og knivstikker politimanden, inden hans kolleger kan nå at gribe ind. Derefter skyder politimandens kolleger mod de to angrebsmænd adskillige gange.

Det palæstinensiske sundhedsministerium bekræfter, at den ene af de to palæstinensere er død.

Politiet siger, at begge palæstinensere var mindreårige, men deres præcise alder er ikke blevet offentliggjort.

- Den palæstinenser, der overlevede at blive beskudt efter knivangrebet, er indlagt.

- Han blev moderat såret, siger politiets talsmand, Micky Rosenfeld.

Israelsk politi og palæstinensere udkæmpede søndag gadekampe ved et de hellige steder i Jerusalem, mens både muslimer og jøder fejrede religiøse højtider.

Under sammenstødene i Jerusalem anvendte politiet chokgranater, da palæstinensere optrappede protestaktioner ved al-Aqsa-moskéen og Klippemoskeen på Tempelbjerget.

Moskéerne er islams tredjehelligste sted, og de ligger ved jødernes helligste sted, Grædemuren, som er det eneste tilbageværende af jødernes gamle tempel.

Ifølge palæstinensiske Røde Halvmåne blev mindst 14 personer såret og bragt til hospitaler under sammenstødene.